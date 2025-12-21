牡羊座・女性の運勢

自分のなかで何かが決着（もしくは落とし前）がつくイメージのとき。ここまでの牡羊座は、意欲は十分あるものの自分のなかの何かが整わず、なかなか思いきった一歩を踏み出せないでいました。ややいらだちがちな反面、「これはこれでいいのかな」と思い、揺れ動く時期だったでしょう。が、「まあ…それでもそろそろ何かやってみるか」に気持ちが触れるのが今週かな。あまり難しく大げさに考えず、「できることから確実にやろう」。これが正しいし、いまの気分にもあっていそうです。目についた順に取り組むくらいでいいですよ。

牡羊座・男性の運勢

「もうこれはこれでいいということにしよう！」。そんな割りきり、踏んぎりのつきそうな今週です。今後への前向きな意欲は非常に強いものの、どこか心身や状況がついていかず、モヤモヤすることの多かった牡羊座ですが、その時期もピークを過ぎ、「ぼちぼち動き出してみよう」に自然に進み始めるでしょう。おそらく始めること自体は仕事などごく普通のようなものの、いまはそれでいいようです。いまは勢いだけで動くより、きちんと実感しながら何かをするほうが結果的に満足しそうですから。目の前のことを確実に。