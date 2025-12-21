牡牛座・女性の運勢

自分のなかでのモチベーションの高まりを実感しそうな今週です。まずその前段階として「自分はいまこういう状態なのだ」という明確な理解があるのでしょう。それは人づき合いとかかわる内容で、「こういうつき合いよりも、自分はより優先したいことがある」。たとえばこういう感じかな。いままでは人の気持ちを大事にした結果、自分の願いをあと回しにしがちな面があったけれど、「それもここまで」というある種の覚悟が決まるのかもしれません。今後はやりたいことにまい進できる時期なので、集中できる時間を確保してください。実践のなかで得た手ごたえが新たなアイデアを生むので、「やりながら考える」がいいですね。

牡牛座・男性の運勢

自分自身のやりたいことを集中して追い求めていきたくなる。そんなモチベーションが高まる時期です。ここまでも牡牛座のなかには強い情熱、欲求がありました。が、周囲の人の考えや気持ちを思いやって躊躇していたのでしょう。気持ちの揺れやすいタイミングでしたが、今週はついに「やはり自分の思いを大事にしていこう」という気持ちがはっきりするのかも。とても集中できる時期に向かうので、そのための時間を積極的に確保してください。また、まずはアイデアを練るのが優先かな。実際に手を動かしながら考えると、リアルな計画を生み出せそうです。