双子座・女性の運勢

人からのアドバイス、何ならちょっとした言動からヒントを受け取り、自分の古いこだわりやしんどさ、否定感などが崩れていくかもしれないタイミングです。自分でも「これはいい加減なくさないとなあ」とは思っていて、でもなかなかそうできなかった何かに対し、終止符を打つようなできごとなのかも。理想は「なくなったわけではないが、でもだいぶどうでもよくなった」かな。意識しなくなっただけでも大成功。今後はそのぶんの力をより自分のために使えます。今後は力を蓄えるビルドアップの時期。しっかり食べ、体力をつけていきましょう。

双子座・男性の運勢

人とのかかわりを通じて、双子座のなかに長くあった負担やわだかまり、否定的な感情が消えていきそうな大事なタイミング。いままでもそれを手放すためにいろいろやってきたでしょうが、その最後のきっかけを誰かがもたらしてくれる感じかな。イメージとしては「そこから双子座の意識をそらしてくれる」みたいな感じで、そのときはちょっとイラっとしても結果的に双子座は元気になっていくのでしょう。今後はそのエネルギーを自分自身に蓄えてください。心身を強くできるよう、十分な休養と食事と運動をね。