蟹座・女性の運勢

社会面での展開やそこで会う誰かの言動がきっかけとなり、「もうこの悩みとはお別れだな」と悟る重要なタイミングです。蟹座には何か長く思いきれない気持ちがあったのかもしれません。それを自分なりに手放すよう、ここまでも行動を重ねてきましたが、その最後は現実的な展開があと押ししてくれるのでは。「新しい考えや状況がドーンと入ってきて、古いものに意識を向ける機会が激減」。こういう状況かもしれませんね。たぶん少したってから、「そういえば…」と気づくんじゃないでしょうか。ここからは対人関係、特にパートナーとの関係が強化されてくる時期ですよ。

蟹座・男性の運勢

社会面で起こるできごとや、そのなかで接する誰かとの対話を通じて自分の最後のふんぎりがつく。そんなタイミングかもしれません。今後、より先に進むため、長く抱えた不安や疲労感、ネガティブな感情を手放そうとここまで試行錯誤してきた蟹座でしょう。それはだいぶ効果を出してきていますが、その最後の最後は、「思いがけない新しいものが飛び込んできて、意識をそらされる」ことで達成されるのかも。そのときは驚き、少し抵抗感を覚えるかもですが、しばらくののち自分が悩みから離れたことに気づくでしょう。そういう手放し方もあるんですね。今後は人との、特にパートナーとの関係が大事になってきます。