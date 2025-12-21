獅子座・女性の運勢

強く心惹かれ、やってみたい＆手に入れたいと思うものが見つかるかもしれません。それは獅子座にとって、とても強烈な思いで、結果、長く自分のなかにあったある種の制限や不安感から意識がふっと離れそうです。本来どこか苦手で警戒していたものなのに、それに惹かれすぎて一瞬忘れて手を伸ばしてしまう。そんな感じかな。ただこれをきっかけに、長く手放せなかったものは時間とともに一気に離れていくでしょう。だんだんにそれを実感しますよ。同時に仕事方面は忙しくなってきます。集中しこだわって、自分の力を出しきりましょう。

獅子座・男性の運勢

自分のなかの強く熱い情熱が、長く抱えて手放しきれないでいた不安やこだわりをついに手放すあと押しをしそうなとき。何か新しい行動を起こしたい意欲はずっと獅子座のなかにあったものの、でも現状に対するこだわりや強めの疲労、不安感もそこにあり、モヤモヤしてきた最近だったでしょう。が、ここで「何としてもやりたい、手に入れたい」というものが見えてくるのかも。そこでバランスが崩れ、獅子座の意識は前進のほうに向かいだすのでは。いきなり手放すというよりは、「ふと気づいたらその存在を忘れている」。こういう感じです。ここからは社会面で集中が必要なとき。でも「望むところだ！」ですよね。