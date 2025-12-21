乙女座・女性の運勢

自分自身の感覚や、日常のなかで得た感覚を大事にしていく。その覚悟が決まるとき。ここまでの乙女座は、パートナーや親友を中心とした対人関係から強い影響を受ける時期にいました。が、そのなかでも「これは改めたほうがいい」という部分があり、実際それを気にかけるせいで積極的な行動をしにくくなっていたのでしょう。が、今週は「いまの自分（自分たち）に必要なのはこれ。誰が何と言おうと」、こういうものがはっきりわかり、行動する方向にかじを切るのだと思います。「自分で決めて自分で動く」。この感覚は今後乙女座をいっそうパワフルにするはず。本当のところ自分はどうしたいのか？これをはっきりさせながら進むのがいいですよ。

乙女座・男性の運勢

「必要なのはいまの目の前の内容に対し、自分で判断して行動すること」。そのシンプルな事実に気がつき、そちらに一気に意識がシフトし始めるとき。ここまで人との関係が強い影響力を持つ時期を過ごしたせいで、やや乙女座の行動力は弱まっていたかもしれません。特にパートナーや親友など、大事な相手が乙女座の行動に対し渋りがちだったからかな。が、そういうなかでもより必要なことが判断できるのがいまで、今後は一気に自分のやりたいことを追求したくなってくるでしょう。いったん乙女座が判断すると、相手との関係もだんだん前向きな方向についてきますよ。