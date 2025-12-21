天秤座・女性の運勢

誰かの言動やふと起こったできごとがきっかけで、「そうか、もう、これじゃなくてもいいのか」と気づきそうなタイミング。おそらくそれは仕事のしかたや状況にかかわる何かで、今後に向け変えていこうとはしているものの、まだすべては更新できていない。そういうものなのでしょう。が、新たな刺激を受け「自分はこれにこだわる、これしかできないと思う必要はないのだな」とわからせてくれるのがいまなのでは。責任を果たすのは大事ですが、もう少し自分自身の都合、ペースを大事にしてもいいかもね。今後はプライベートに焦点が移ります。自分のリズムで生活し、力を蓄えていきましょう。

天秤座・男性の運勢

社会面のしがらみや責任のなかで、いまだ抱える負担やこだわりにハッと気づかされ、「それを手放すという選択肢もあるんだ」と改めて気づかされるとき。いままでも、背負いすぎている自分を自覚し、やれることはやってきた天秤座ですが、いまは誰かの指摘や新しい展開が刺激となり、「そうか、これもいらないんだ」と、もっと根本的なところからの手放しを促してくれるのかも。やりたいことがあるなら、そちらを向きましょう。いきたいところにいくということは、結果不安から離れることを意味します。今後はプライベートを大事にすべきとき。日常のリズムを取り戻し、心身をいっそう安定させて。