蠍座・女性の運勢

極めて現実的な視点、そして展開が自分の目を覚まさせる。そんなイメージのとき。もしいま何か「吹っきりたいと思いつつなかなかできない不安感や苦手感」があるのなら、「そんなことで悩んでいる場合ではない！」と思わせられる展開が起こりやすいかも。たとえば「ちょっと苦手ジャンルではあるもののとても好待遇なお仕事がくる」とか。じっと苦手が消えるのを待つ…よりも、このように「視点や発想を切り替える」がいまは非常に有効です。「この仕事がうまくいけば、あれもこれも買える！」（たとえば）にシフトすることで、蠍座は大事な一歩を踏み出せますよ。ここからは新たな出会いが増えてきます。行動力を上げていきましょう。

蠍座・男性の運勢

新たな、より現実的なメリットが登場し、蠍座が長く抱えてきた不安や苦手意識を押し流す役割を果たすとき。ありそうなのは「社会面で楽しく、しかも益の多いお話がやってきて、必然的に何かに挑戦せざるをえなくなる」でしょうか。最初はやはり抵抗があるものの、具体的にもたらされるものの力は強く、そちらに意識を向けるうちに気にならなくなってくる。こういう感じです。いまはもう「じっと心の準備が整うのを待つ」なタイミングではありません。もしチャンスがきたなら、乗っていきましょう。今後は新たな出会いや展開も増えます。もっともっと元気が欲しいね。