射手座・女性の運勢

自分のなかで何か発見をしそうなとき。それは家族や日常生活にかかわる内容で、射手座は長いあいだ改善を試みてきたけれど、「なかなかすっきりさせることができない」。そんな思いも抱えてきたのでしょう。が、いま思いつくことはその射手座の心理的負担を解消するものなのかも。「そんなに真面目に考えなくていいんじゃないか？」（たとえば）みたいな。たしかに過度な責任感を抱いたせいで気が重くなり結果、解消しきれなかったのは事実なのかも。必要だったのは「自分の現実を認めたうえで発想の転換をする」。これなのかもね。今後は、より自分の日常のリアルな面に目が向き始めます。あいまいにしたまま悩むより、一度現実を受け止めたほうが解決は早いかもしれませんね。

射手座・男性の運勢

「ありのままの自分を認め、その自分に状況のほうを合わせる」。そんな大事な視点に気がつきそうなときです。射手座は長く家族関係や日常生活の問題を抱え、改善を試みてきたよう。ただそれはいまだ完全にクリアにはなっていないのでしょう。そこで浮かぶのがこの考えで、「できないことを悔やむより、それをやらないですませる方法を見つけたほうがいいのでは？」と悟る感じです（たとえば）。即すべてがクリアになるわけではないとしても、射手座は確実に何かから解放されるでしょう。今後はより現実的な視点が必要になります。何ごともまずよく知り、確認を。