山羊座・女性の運勢

モチベーションが俄然上がってくるパワフルなタイミングです。その背景には、長くかかわり、大事ではあるが現状ではもはや負担になっていた物ごとや人間関係から「精神的に距離を置く」。これに成功したからかもしれません。まだ今後もいろいろあるだろうけど…「それはそれ。自分は自分でかかわるかどうか選んでいい」。そう理解した感じです。最初は少し抵抗があるかもですが、すぐに慣れます。それより今後集中すべきは自分です。まずは直感にまかせて思うままに行動を。実際の手ごたえがいちばんいろいろなことを教えてくれますよ。

山羊座・男性の運勢

自分のエネルギーを地味に削いでいた問題を自分から切り離し、一気にパワフルになってくる時期でしょう。切り離すのは、長く心の負担や不安の原因になっていた物ごとや人間関係かも。リアルに切り離すわけではないと思いますが、心のなかで「もうこれには惑わされない」と明確に線引きし、事実気にならなくなっていくのでは。ここからは自分自身に意識を向け、よりやりたいことを明確にしていくべきときです。直感的にやってみたいことが思い浮かびそうなので、どんどん動いてしまいましょう。理屈は後からついていきますから。