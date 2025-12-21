水瓶座・女性の運勢

誰かから重要なヒントを受け取るとき。たぶんここ最近、「人の言動が妙に気になり、何だかモヤモヤする」な展開は多かったのでは。方向性としてそれは水瓶座の価値観や仕事のやり方などに関することで、自分でも「更新していきたいが、なかなかうまくできない」と思っていた部分に対し、周囲の誰かはそこをやすやすとクリアしているように感じたからでしょう。で、今週はもっとダイレクトに「もっとこうすればいいのに」と言われそうです。もちろん抵抗感はあるでしょうが、「なるほど！」が勝りそう。きっとこれをきっかけに考え方が変わりますよ。今後は自分をビルドアップする時期です。自分のための時間の確保を。

水瓶座・男性の運勢

人の言動やアドバイスに影響を受け、自分の不要なこだわりを手放せるとき。最近の水瓶座は何かとモヤモヤしがちだったかもしれませんが、それは「自分にとってはどうにも難しいことを、人がたやすくやっているように思える」。そう感じたからかもしれません。特に今週は誰かが直接的に水瓶座の問題点を指摘しそうですが、改めて聞いているとなるほど（納得）な内容なのかも。「ここにこんなにこだわる必要はなかったのか」。そう思えたとき何かが手放せます。いきなりクリアにならなくても、意識が切り替わっただけで充分ですよ。ここからは自分自身により集中したいとき。よく考え、体を動かし、エネルギーをためていってください。