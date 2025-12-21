魚座・女性の運勢

強い刺激を受け取りとり、自分を深く顧みることになりそうです。その刺激は主に社会面で見つかる憧れや目標のようなもので、それを「すごい、魅力的だ！」と感じると同時に、「いまのままの自分でいてはだめだ…」とも思うのかも。そもそも魚座はずっと長く抱えてきた不安やネガティブな感情を手放そうとしてきたので、これが最終的なふんぎりになるのでは。「自分の準備が完全になるのを待たず、いきたいほうへいこう！」。もしそう思うならOK。目標はあなたを未来へ引っ張ります。望む方向に歩いていきましょう。また、ここからは対人運が強まりそう。新たな角度から魚座を刺激する人たちが現れるでしょう。

魚座・男性の運勢

「ああなりたい！」と強く実感する存在や状況に社会面で出会いやすいとき。ただ自分がそうなるには魚座は長く抱えてきた不安やネガティブな感情を完全にわきに追いやる必要がある。同時にそのことも悟るでしょう。時間をかけてそのために努力してきた魚座ですが、その手放しの最終局面を生むのがこの刺激なのでは。自分の気持ちが整うことを優先してただ待つよりも「ほしいもののために動け！」。そんなふうに思えるかな。今後は人との縁が再び強まり、また違う角度から魚座の挑戦をうながしてきそうです。