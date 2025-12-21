女優、モデルの冨永愛（４３）が２０日、妊娠を発表した。「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と自身のインスタグラムで公表した。山本一賢は３９歳。身長１８０センチ。

冨永は２００９年４月、当時パリに住むパティシエの男性と離婚。シングルマザーとして息子・章胤（２０）を育てた。章胤は身長１８９センチ。モデルとしてデビューを果たし、注目を集めている。

冨永は「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」とし、「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場所でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」とつづった。

１９日付けのストーリーズでは、「タルトタタン 今年はＳＴＡＵＢで作った 簡単でいいかも♥」とリンゴたっぷりのタルトタタンを手作りしたことを報告。ゆったりと幸せなマタニティー時間を送っていることをうかがわせた。