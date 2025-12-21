「江戸の祭典」（２１日、江戸川）

１号艇の飯山泰（４７）＝東京・８１期・Ａ１＝がインからコンマ１５のトップＳを決めて逃げ快勝。通算４９回目、江戸川では１０回目の優勝を飾った。差してバックで伸びた是沢孝宏（滋賀）が権藤俊光（大阪）に競り勝って２着、権藤は井上忠政（大阪）を抑えて３着だった。

２０２３年１２月の戸田・デイリースポーツ杯ゴールドカップ以来、約２年ぶりの優勝を決めた飯山。「しばらく勝ってないなと思っていたのでホッとしました」と静かに喜びをかみしめた。

レースは山口達也（岡山）と井上のセンター勢がチルト２に跳ねて一撃勝負にかけて来たが「Ｓさえ行けば大丈夫だと思っていた。１Ｍは（外を）見ないようにして音だけ聞いていた。今節はいい調整できた。エンジンがしっかりしてて余裕があった」と横綱相撲で寄せつけなかった。

創設された「江戸の祭典」の第１回チャンピオン。「初代になれてうれしいです」と顔をほころばせ、江戸川の優勝も２桁の大台に到達。「石渡鉄兵さん（東京、２６回）には遠く及ばないけど、尊敬する鉄兵さんの跡をたどって行けるように頑張りたい」と前を向く。当地には来年の周年（２６年２月１８〜２３日）で再び登場する予定だ。