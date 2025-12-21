元乃木坂46の女優北野日奈子（29）が21日、結婚後の心境をメディアを通じて初めて口にした。

前日20日に音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。愛犬たちとの写真を公開し、犬がきっかけでゴールインした“犬好き婚”だと明かしていた。

この日は今年3月に公式会員に就任したJRA公式エンタメサイト「JRA FUN CLUB」のユーチューブ、ライブ配信に出演した。

冒頭で共演者のお笑いタレント、キャプテン渡辺から「日奈子ちゃんご結婚おめでとうございます」と祝福すると、両手を上げて「ありがとうございます」と喜んだ。

少し前に婚姻届を出したことを明かし「応援してくれるファンの皆さんに隠しごとがなくなって、共有できてよかった」と話した。ライブ配信は競馬ファンがチャットで書き込みができるシステムで、結婚を祝福するコメントが多数寄せられ「本当に感謝しています」と笑顔を見せた。

ライブ配信では朝日杯FSこそ不的中だったが、中山12Rの推し馬として（7）メタルスピードを指名。見事1着となり、メディアで公開する競馬予想として“新婚1勝”となった。

北野日奈子は昨春から日刊スポーツの紙面で「きいちゃんのG1推し」のタイトルでG1予想に挑戦。この秋のG1は秋華賞からスタートして現在、天皇賞・秋→ジャパンC→チャンピオンズCを的中させて3連勝中と勢いに乗っている。

結婚後のG1予想は25年の総決算、有馬記念。27日付の紙面に掲載を予定している。昨春からの通算予想成績は19戦12勝の好成績を収めている。