「ジェトロ」はなんの略？日本貿易振興機構のこと！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ジェトロ」はなんの略語？

「ジェトロ」はなんの略か知っていますか？

英語では「JETRO」と示します。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「Japan External Trade Organization」を略した言葉でした！

ジェトロとは「日本貿易振興機構」のことで、貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会の更なる発展に貢献することを目指す支援機関です。

海外事務所および国内各都道府県に拠点を設置しており、商談会などの機会やセミナーによる情報の提供や、経験豊かな専門家による個別企業への海外展開支援などを行っていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

