洋菓子のバリエーションが豊富！「MAISON PEANUTS CHIBA」

「ピーナッツカヌレギフトボックス 」9個入り2916円

落花生の最高品種とされる八街産「千葉半立」をはじめ、厳選した千葉産の素材を使った洋菓子店です。大切な人へのおみやげにぴったりの「ピーナッツカヌレ」は、しっとり食感のフランス菓子。キャラメルのような香ばしさとピーナッツの香りを楽しめます。



「ピーナッツバターサブレ（Rich)」756円

「ピーナッツバターサブレ」は「千葉半立」を使ったピーナッツバターのクッキー。3種類のピーナッツ濃度から選べ、(Rich)は生地の中にクランチしたピーナッツが贅沢に入った逸品です。このほか、バランスのよい(Natural)とピーナッツがふんわり香る（Little）があります。



■MAISON PEANUTS CHIBA（めぞんぴーなっつちば）

住所：千葉県船橋市東船橋3-4-2

TEL：047-409-3348

営業時間：10〜19時

定休日：不定休

https://maisonpeanuts.com/



風味豊かな無添加ピーナッツバター「HAPPY NUTS DAY」

「ピーナッツバター（粒なし）Mサイズ（240g）」 2650円



千葉県産の落花生とてんさい糖、塩のみを使用した無添加のピーナッツバターが人気。廃園になった幼稚園を改装した工場にはショップも併設しており、ガラス張りの工場は見学もできます。ピーナッツバターは粒なしと粒ありタイプの2種類。滑らかな口あたりがお好みなら粒なしタイプが、ザクザク食感を楽しむなら粒ありタイプがおすすめです。



「無糖ピーナッツバター（粒あり） Sサイズ（110g）」1690円

こちらは無糖タイプ。落花生のみで仕上げているので、風味がダイレクトに伝わってきます。パンのお供としてはもちろん、プロの料理家からも選ばれる人気の品です。

■HAPPY NUTS DAY（はっぴーなっつでい）

住所：千葉県山武市蓮沼ハ5373

TEL：0475-51-0200

営業時間：10〜16時

定休日：土・日曜、祝日(イベント時を除く、SNSなどで確認を)

https://happynutsday.com/



「ピーナツクイーン2個入り」594円など

千葉のおみやげの製造・販売を手がける「房の駅」直営の落花生商品工場直売店には、おみやげにぴったりの商品が揃っています。なかでも一番人気は、JR東日本おみやげグランプリ2022で菓子部門1位に輝いた「ピーナツクイーン」。しっとりとした生地の中にたっぷりの千葉県産ピーナッツが入ったフロランタンで、濃厚な甘さと芳醇な香りがクセになります。



「ピーナツキング 12枚入り」1382円など

もう一つ、千葉県を代表するピーナッツみやげの「ピーナツキング」もおすすめです。サクサク食感の生地にゴロッとピーナッツをのせた焼き菓子で、控え目な甘さと丸ごと入ったピーナッツの香りが絶妙です。



■ピーナツファクトリー（ぴーなつふぁくとりー）

住所：千葉県柏市正連寺394-3 中央133街区3

TEL：04-7126-0523

営業時間：10〜18時

定休日：無休

https://fusanoeki.fusa.co.jp/peanuts/



「ピーナッツタイム」（チーズ、いちごみるく、ミルクココア）各324円

明治15年（1882）創業、農家との直接取引で仕入れた落花生を自社工場価格で販売している老舗です。趣のある店構えの店内には、さや付きや、ゆで落花生、豆菓子、バターピーナッツなどさまざまな商品が並んでいます。オリジナル商品のなかでもひときわ目を引くのが、千葉県産のピーナッツを3種類のフレーバーで包んだ「ピーナツタイム」。外はしっとり、中はカリッとした食感を楽しめます。



「味噌しぐれ」648円

千葉の郷土料理「ピーナッツ味噌」を手軽に食べられるよう、ドライタイプに仕上げたのが「味噌しぐれ」。田舎味噌と砂糖で甘塩っぱく仕上げた懐かしい味わいです。

■落花生専門店の鈴市（らっかせいせんもんてんのすずいち）

住所：千葉県木更津市新田1-5-19

TEL：0438-22-2319

営業時間：9〜17時

定休日：日曜

https://suzuichi-s.co.jp/



「ピーナツ太鼓」（黒糖、落花）各268円

木村ピーナッツといえば、ピーナッツソフトで人気の館山の名店。その最初の支店が、道の駅しょうなんにあるこの店です。ソフトクリームやスイーツ、カフェメニューがいろいろ揃うなか、ピーナッツ加工品などこだわりのみやげも販売しています。「ピーナツ太鼓」は「千葉半立」とおかきを飴で固めたお菓子で食べごたえも十分。おかきの塩味がアクセントになり、クセになるおいしさ。落花と黒糖の2種類から選べます。

「無糖ピーナッツペースト ミニ 130g 」593円

千葉半立種を使った香り高い「無糖ピーナッツペースト」も人気です。無糖なので料理などにも使えます。



■木村ピーナッツ 道の駅しょうなん店（きむらぴーなっつ みちのえきしょうなんてん）

住所：千葉県柏市箕輪新田59-2

TEL：04-7199-3268

営業時間：9〜18時

定休日：無休

https://kimura-honpo.com/shop-shonan.html



人と自然にやさしい落花生ペースト「Bocchi concept shop」

「畑で採れたピーナッツペースト（砂糖不使用）」1296円



創業70年超の落花生店が千葉の落花生産業を衰退させないために設立したブランドがBocchi（ぼっち）です。自社圃場や千葉県内で作られた落花生を熟練職人が丁寧に加工した商品は、落花生本来の味わいを楽しめます。「畑で採れたピーナッツペースト」は、ピーナッツそのものの味わいを余すところなく引き出したペーストで、なめらかな舌ざわりが特徴。砂糖不使用タイプのほか、加糖タイプではつぶ入り、つぶ無しを選べます。



「畑で採れたピーナッツのあんこ」1296円

創業時から繋いできたというピーナッツ専用蜜で、薄皮ごとじっくり煮込んだ「畑で採れたピーナッツのあんこ」。原材料は千葉県産落花生と継ぎ足し蜜、揚げ浜製法塩だけで添加物は一切使っていません。甘さ控えめでペーストよりも低カロリー。さまざまな食べ方で楽しむことができます。

■Bocchi concept shop（ぼっちこんせぷとしょっぷ）

住所：千葉県旭市神宮寺8502-2

TEL：080-7507-1946

営業時間：10〜18時（日曜、祝日は〜17時）

定休日：月〜木曜（祝日を除く）

https://bocchi-peanut.shop-pro.jp/



「ぴーなっつ最中 8個詰」1530円

成田山新勝寺の精進料理にヒントを得て栗ようかんを発案した、明治32年（1899）創業の老舗。極上羊羹 栗のほか、落花生の形をしたぴーなっつ商品など、広い店内には種類豊富な和菓子が並びます。かわいらしいパッケージの「ぴーなっつ最中」は、ピーナッツの甘煮が煉り込まれた餡を落花生の形の最中種に詰めたお菓子で、手みやげにも人気です。



「ぴーなっつパイ」1個160円

もうひとつ人気なのが「ぴーなっつパイ」。刻んだピーナッツを練り込んだパイ生地の中には風味豊かな餡が詰まっていて、軽い食感でピーナッツのうま味が際立ちます。ピーナッツの形の「ぴーなっつ饅頭」個160円もおすすめです。



■なごみの米屋 總本店（なごみのよねや そうほんてん）

住所：千葉県成田市上町500

TEL：0476-22-1661

営業時間：8〜18時

定休日：無休

https://nagomi-yoneya.co.jp/souhonten/



ピーナッツを使った商品は、旅のおみやげとしてはもちろん、訪問時のおもたせとしても活躍してくれそうです。奥深いピーナッツの味わいを再発見してくださいね。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。



千葉房総のおでかけ情報は『るるぶ』をチェック★

＼最新版『るるぶ千葉 房総 '27』発売中！／

千葉の情報をもっと知りたい方におすすめ！

【最新版】『るるぶ千葉 房総'27』

購入はこちらから！