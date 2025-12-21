前田希美、デコルテ全開のオフショルクリスマスコーデ披露「少女のような可憐さ」「華奢で美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】モデルの前田希美が12月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳新婚モデル「参考にしたい」デコルテ輝くクリスマスコーデ
前田は「今年も少し早めのXmas party」と友人家族とのクリスマス会を行ったことを報告し、クリスマスツリーを背景にシャンパングラスを手にしたショットなどを投稿。髪に黒いリボンをつけ、白いニットのオフショルダートップスを身に着けており、華奢な肩のラインやデコルテのぞいている
この投稿に、ファンからは「少女のような可憐さ」「めちゃくちゃ可愛い」「華奢で美しい」「オフショル似合う」「参考にしたいクリスマスコーデ」「スタイルいい」「リボン似合ってて素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
