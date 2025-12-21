¡Ú2025 MMAÁí³ç¡ÛG-RAGON¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢EXO ¤Þ¤Ç¡£MMA¤¬±Ç¤·¤¿K-POPÂè3À¤Âå¤Î¸½ºßÃÏ
¡Ø2025 Melon Music Awards¡ÊMMA¡Ë¡Ù¤Ç¡¢K-POPÂè3À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î·òºß¤Ö¤ê¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£G-DRAGON¤È¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢EXO¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤Çµ¢´Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈK-POP¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
12·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 Melon Music Awards¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥í¥í¡¢Hearts2Hearts¡¢KiiiKiii¡¢BOYNEXTDOOR¡¢NCT WISH¡¢RIIZE¡¢aespa¡¢ALLDAY PROJECT¡¢G-DRAGON¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢EXO¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿aespa¤Ï¡¢18¥«¹ñ28ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÏÌµ´ÑµÒ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¡¢ÉñÂæ¤¬ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢MY¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âMY¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡Ö¤â¤¦1Ç¯¤¬²á¤®¤ÆºÆ¤ÓMMA¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£º£Ç¯¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬°ì»þÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Öº£Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ØSeoul City¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡È´Ú¹ñ¤ÎÈþ¡É¤òÂÎ¸½¡£¥³¡¼¥Á¥§¥é¤òÎ¿¤°¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤À¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤»¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ50¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÎø¤·¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤À¤È¼ä¤·¤¤¡£BLINK¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
EXO¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËMMA¤ÎÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢K-POPÂè3À¤Âå¤ÎËë¤ò³«¤¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤ÏÆ±Æü¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Î·ëº§¼°¤Ë°ì»þ»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓMMA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¹¥Û¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏEXO¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÈäÏª¡£EXO¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥´±ÇÁü¤¬VCR¤ÇÎ®¤ì¡¢Íè·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î8th¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ØBack it up¡Ù¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥¤¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¡¢¥»¥Õ¥ó¤ÎÆ°¤¤ËÂ³¤¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¿·¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
G-DRAGON¤Ï¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²ÁÃÍ¤ò3¤Ä¤ÎÂç¾Þ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¼õ¾Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¯¸±¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´¤¯¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØHOME SWEET HOME¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î1¶ÊÌÜ¤Ç¡¢BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¹¤«¤¤1Ç¯¤ò²á¤´¤»¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡¢¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Âè3À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º£¤Ê¤ª¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È³Î¤«¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ø2025 Melon Music Awards¡Ù¡£K-POP¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤òÆ±»þ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¼ø¾Þ¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ç¤Ê¼õ¾Þ·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦º£Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§G-DRAGON
¡¦º£Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡§G-DRAGON¡ØÜbermensch¡Ù
¡¦º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¡§G-DRAGON¡ØHOME SWEET HOME¡Êfeat. SOL¡¢D-LITE¡Ë¡Ù
¡¦º£Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¸¥§¥Ë¡¼
¡¦º£Ç¯¤Î¿·¿Í¡§ALLDAY PROJECT¡¢Hearts2Hearts
¡¦TOP10¡§¥í¥¼¡¢¥¤¥à¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢aespa¡¢BOYNEXTDOOR¡¢G-DRAGON¡¢IVE¡¢NCT WISH¡¢PLAVE¡¢RIIZE
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡§aespa
¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§aespa
¡¦¥Ù¥¹¥È¥½¥íÃËÀ¡§G-DRAGON
¡¦¥Ù¥¹¥È¥½¥í½÷À¡§¥í¥¼
¡¦¥Ù¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×ÃËÀ¡§BOYNEXTDOOR
¡¦¥Ù¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×½÷À¡§IVE
¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½÷À¡§ILLIT
¡¦¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÃËÀ¡§RIIZE
¡¦¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ZICO
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë