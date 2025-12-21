天から舞い降りた姿 シトロエンID 繁栄を支えた傑作 ジャガー2.4 1955年生まれの個性派（2）
天から舞い降りたように美しいフォルム
1934年のシトロエン・トラクシオン・アバンのように、DSもクルマを再定義するようなモデルといえた。美術品のように美しいフォルムを、天から舞い降りてきたようだと表現する人もいた。斬新さに言葉を失った、古い英国車ユーザーも多かっただろう。
自動車雑誌のオートスポーツ誌は、「英国車は単にモダンなボディを纏った、古いクルマに過ぎません」。とDSの印象を伝えている。モーター誌は、「広々としていてラグジュアリー。充分な速さで、路面を問わず新基準の快適性です」。と称えた。
シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）
英国価格は、1403.12ポンド。ジャガー2.4より高価だったが、ご近所に衝撃を与えることも非現実的ではなかった。また1956年には、廉価版のIDが登場。簡素な内装にやや非力なエンジン、パワーアシストのないステアリングなどで、価格が抑えられていた。
翌1957年には、フロントガラス・ウォッシャーやカーペット、上級なシートを備えたID コンフォーが追加。ヒーターと助手席側サンバイザーを省き、塗装色がブラックだけのノマーレも用意された。
車内を明るく照した半透明のルーフ
IDはロンドンの西、スラウの工場でも生産。グレートブリテン島のドライバーを引き付けるため、レザー内装とウォールナット・ウッドのダッシュボードが、英国仕様として用意された。上質な車内は、会計士の気持ちを充分に掴めたに違いない。
対して、フランス製はプラスティック製部品が多い。オーナーのレグ・ウィンストン氏も、そこを指摘する。「未塗装のFRP製ルーフパネルの他、リアのウインカー・カバーやダッシュボード、カーペットなどが樹脂製。リアウインドウもアクリル製です」
シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）
果たして英国では、同クラスの国産サルーンを凌ぐ人気を獲得。DSではオートマティックだったが、IDの標準だった4速マニュアルを、あえて好む人も多かった。ブレーキペダルも、丸いマッシュルーム状ではなく一般的なプレートで、踏みやすかった。
IDの生産は13年間続き、延べ83万5666台がラインオフ。DSシリーズでは、57％を占める主力モデルとなっている。1962年式までは半透明の樹脂製パネルがルーフを覆い、車内が陽光で明るく照らされたことも、支持を集めた理由かもしれない。
パンクしても有能なサスで殆ど気付かない
ウィンストンがID 19を手にしたのは、10年前。「パワーアシスト・レスを補うスローなステアリングレシオや、高速道路でアクセルペダルを戻しても殆ど減速しない特性には、最近慣れてきました」。恐らく後者は、優れた空力も影響しているはず。
「パンクしても、サスペンションが有能で殆ど気付かないでしょう。個人的には、ブランドの精神を強く感じる部分ですね」。と彼が続ける。スチール製のホイールは、クロームメッキ・キャップが覆う。
シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）
このスタイリングを手掛けたのは、フラミニオ・ベルトーニ氏。ルーフ後端で、ドライバーの目線に合わせたウインカーが光る。まだ、交通ルールが緩かった環境に合わせて。ドアはピラーレスで、ダッシュボードには外気を導く送風口が伸びる。
シトロエンを専門とする、ジェイミー・ピゴット氏が説明する。「理想的な状態なら、自分のためにDSが走っているように感じます。未来のクルマのように。廉価なIDは、積極的に運転したい、パリのタクシードライバーのためのシトロエンといえますね」
未来の自動車を先んじて体現した存在
1955年の要求の高いドライバーを魅了した、ジャガーとシトロエン。2.4は、戦前の趣きが残るインテリアを備えつつ、動的能力は高速道路の普及を見越した内容にあった。Mk2から240と340へ進化し、1969年まで生産は続き、ブランドの繁栄を支えた。
他方、未来の自動車を先んじて体現した存在といえたのが、DSとIDだろう。当時のAUTOCARは、「デザインの進化において、シトロエンの技術者が思い描く目標は、DSを見れば理解できます」。と意見を残している。
ブラックのシトロエンID 19と、レッドのジャガー2.4
ハイドロニューマチック・サスペンションの滑らかさと、広々とした車内を理由に、「クルマと呼べる領域を超越した存在」だと、70年ほど前のシトロエンは主張した。フォルムは、彫刻作品のよう。確かに、その通りだといっていい。
1955年のサルーン 2台のスペック
ジャガー2.4（Mk1／1955〜1959年／英国仕様）
英国価格：1298.15ポンド（新車時）／2万5000ポンド（約510万円）以下（現在）
生産数：1万9992台
全長：4572mm
全幅：1695mm
全高：1460mm
最高速度：167km/h
0-97km/h加速：15.8秒
燃費：8.2km/L
CO2排出量：−g/km
車両重量：1378kg
パワートレイン：直列6気筒2483cc 自然吸気 DOHC
使用燃料：ガソリン
最高出力：113ps/5750rpm
最大トルク：19.3kg-m/2000rpm
ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動
シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）
英国価格：1498.7ポンド（1958年時）／2万5000ポンド（約510万円）以下（現在）
生産数：83万5666台
全長：4801mm
全幅：1791mm
全高：1473mm
最高速度：141km/h
0-97km/h加速：21.1秒
燃費：9.3km/L
CO2排出量：−g/km
車両重量：1234kg
パワートレイン：直列4気筒1911cc 自然吸気 OHV
使用燃料：ガソリン
最高出力：67ps/4500rpm
最大トルク：13.4kg-m/2500rpm
ギアボックス：4速マニュアル／前輪駆動
シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）