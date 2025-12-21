天から舞い降りたように美しいフォルム

1934年のシトロエン・トラクシオン・アバンのように、DSもクルマを再定義するようなモデルといえた。美術品のように美しいフォルムを、天から舞い降りてきたようだと表現する人もいた。斬新さに言葉を失った、古い英国車ユーザーも多かっただろう。

【画像】1955年生まれの個性派サルーン 2.4（Mk1）とID 19 同時期のジャガーとシトロエン 全132枚

自動車雑誌のオートスポーツ誌は、「英国車は単にモダンなボディを纏った、古いクルマに過ぎません」。とDSの印象を伝えている。モーター誌は、「広々としていてラグジュアリー。充分な速さで、路面を問わず新基準の快適性です」。と称えた。



シトロエンID 19（1955〜1969年／欧州仕様）

英国価格は、1403.12ポンド。ジャガー2.4より高価だったが、ご近所に衝撃を与えることも非現実的ではなかった。また1956年には、廉価版のIDが登場。簡素な内装にやや非力なエンジン、パワーアシストのないステアリングなどで、価格が抑えられていた。

翌1957年には、フロントガラス・ウォッシャーやカーペット、上級なシートを備えたID コンフォーが追加。ヒーターと助手席側サンバイザーを省き、塗装色がブラックだけのノマーレも用意された。

車内を明るく照した半透明のルーフ

IDはロンドンの西、スラウの工場でも生産。グレートブリテン島のドライバーを引き付けるため、レザー内装とウォールナット・ウッドのダッシュボードが、英国仕様として用意された。上質な車内は、会計士の気持ちを充分に掴めたに違いない。

対して、フランス製はプラスティック製部品が多い。オーナーのレグ・ウィンストン氏も、そこを指摘する。「未塗装のFRP製ルーフパネルの他、リアのウインカー・カバーやダッシュボード、カーペットなどが樹脂製。リアウインドウもアクリル製です」



果たして英国では、同クラスの国産サルーンを凌ぐ人気を獲得。DSではオートマティックだったが、IDの標準だった4速マニュアルを、あえて好む人も多かった。ブレーキペダルも、丸いマッシュルーム状ではなく一般的なプレートで、踏みやすかった。

IDの生産は13年間続き、延べ83万5666台がラインオフ。DSシリーズでは、57％を占める主力モデルとなっている。1962年式までは半透明の樹脂製パネルがルーフを覆い、車内が陽光で明るく照らされたことも、支持を集めた理由かもしれない。

パンクしても有能なサスで殆ど気付かない

ウィンストンがID 19を手にしたのは、10年前。「パワーアシスト・レスを補うスローなステアリングレシオや、高速道路でアクセルペダルを戻しても殆ど減速しない特性には、最近慣れてきました」。恐らく後者は、優れた空力も影響しているはず。

「パンクしても、サスペンションが有能で殆ど気付かないでしょう。個人的には、ブランドの精神を強く感じる部分ですね」。と彼が続ける。スチール製のホイールは、クロームメッキ・キャップが覆う。



このスタイリングを手掛けたのは、フラミニオ・ベルトーニ氏。ルーフ後端で、ドライバーの目線に合わせたウインカーが光る。まだ、交通ルールが緩かった環境に合わせて。ドアはピラーレスで、ダッシュボードには外気を導く送風口が伸びる。

シトロエンを専門とする、ジェイミー・ピゴット氏が説明する。「理想的な状態なら、自分のためにDSが走っているように感じます。未来のクルマのように。廉価なIDは、積極的に運転したい、パリのタクシードライバーのためのシトロエンといえますね」

未来の自動車を先んじて体現した存在

1955年の要求の高いドライバーを魅了した、ジャガーとシトロエン。2.4は、戦前の趣きが残るインテリアを備えつつ、動的能力は高速道路の普及を見越した内容にあった。Mk2から240と340へ進化し、1969年まで生産は続き、ブランドの繁栄を支えた。

他方、未来の自動車を先んじて体現した存在といえたのが、DSとIDだろう。当時のAUTOCARは、「デザインの進化において、シトロエンの技術者が思い描く目標は、DSを見れば理解できます」。と意見を残している。



ブラックのシトロエンID 19と、レッドのジャガー2.4

ハイドロニューマチック・サスペンションの滑らかさと、広々とした車内を理由に、「クルマと呼べる領域を超越した存在」だと、70年ほど前のシトロエンは主張した。フォルムは、彫刻作品のよう。確かに、その通りだといっていい。

協力：ゲイナー・コーター氏、ウィンスピード・モータースポーツ社、ピーター・ヒューゴ氏、DSワークショップ社、ジェイミー・ピゴット氏

1955年のサルーン 2台のスペック ジャガー2.4（Mk1／1955〜1959年／英国仕様）

英国価格：1298.15ポンド（新車時）／2万5000ポンド（約510万円）以下（現在）

生産数：1万9992台

全長：4572mm

全幅：1695mm

全高：1460mm

最高速度：167km/h

0-97km/h加速：15.8秒

燃費：8.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1378kg

パワートレイン：直列6気筒2483cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：113ps/5750rpm

最大トルク：19.3kg-m/2000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

英国価格：1498.7ポンド（1958年時）／2万5000ポンド（約510万円）以下（現在）

生産数：83万5666台

全長：4801mm

全幅：1791mm

全高：1473mm

最高速度：141km/h

0-97km/h加速：21.1秒

燃費：9.3km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1234kg

パワートレイン：直列4気筒1911cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：67ps/4500rpm

最大トルク：13.4kg-m/2500rpm

ギアボックス：4速マニュアル／前輪駆動



