1955年に発表された2.4（Mk1）とDS

1955年10月19日のロンドン・モーターショー。優雅な容姿と魅惑的な走りを両立するサルーンを求めた富裕層は、2ブランドのブースを何度も往復したことだろう。

ジャガーで人だかりができていたのは、後にMk1と呼ばれる2.4。シトロエンでは、DSの周りだった。今回は、アンドリュー・ゲスト氏の1957年式とレグ・ウィンストン氏の1959年式で、当時の熱気をイメージしてみたい。後者は、廉価なID 19だが。



ジャガー2.4（Mk1／1955〜1959年／英国仕様）

1952年に100万ポンドもの巨額を投じ、「ユタ」プロジェクトを始動させたジャガー。安価・小柄なモデルを擁することで、市場シェアの拡大と販売の安定化が狙われた。グレートブリテン島中部、ブラウンズレーンに構える生産工場の活用も目的だった。

スタイリングを担当したのは、ジャガー創業者のウィリアム・ライオンズ氏。前がコイルスプリングを用いた独立懸架、後ろがリーフスプリングにパナールロッドを備えたリジットのサスペンションは、技術主任のウィリアム・ヘインズ氏がまとめた。

定評を高める完全な設計と製造水準

発表時に、「最高のモノだけ所有するこだわりを、表現できるクルマ」だとジャガーは主張。エンジンは4気筒のアイデアが却下され、2483ccの直列6気筒が選ばれた。

スポットライトが当たるショーのブースには、ルーカス社製フォグランプやフロントガラス・ウォッシャー、リアのアームレスト、ヒーター、タコメーター、シガーライターなどを備えた特別仕様の2.4が展示された。価格は、1298.15ポンドだった。



ジャガー2.4（Mk1／1955〜1959年／英国仕様）

装備を簡略化した仕様も用意されたが、売れたのは計14台。29.15ポンドを浮かせて、ボンネットのジャガー・マスコットすら載らない2.4を選んだ人は、殆どいなかった。

当時の専門誌、モーター誌は「一流の定評を一層高められる、完全な設計と製造水準」だと高く評価した。シルクハットを被って運転できないことを、指摘してはいるが。

水滴のように滑らかに収束するフォルム

1955年の英国人の平均給与は、10.17ポンド。2.4は安くないサルーンだったが、週末にグッドウッド・サーキットを楽しみたいと考える弁護士には、手に届く範囲だった。真紅の2.4を見れば、そんな紳士へ好まれたであろうことを、容易に想像できる。

1959年にマイナーチェンジを受け、クラシック・ジャガーとして定番の1台、Mk2へアップデートされる。しかし、ゲスト氏の前期型、2.4でも訴求力に不足はない。リアフェンダーのスパッツが、穏やかで美しい容姿を引き立てている。



ジャガー2.4（Mk1／1955〜1959年／英国仕様）

リアトレッドは狭く、軽快な操縦性を生んだが、斜め後方からの印象は少しか細い。同時に、水滴のように滑らかに収束するフォルムは、最大の魅力ともいえるだろう。

車内は、紳士が好む書斎のよう。上級モデル、ジャガーMk VIIに並ぶ豪華さが追求されていた。中央へメーターとスイッチ類がまとめられたダッシュボードと、4スポークのステアリングホイールがエレガント。戦前のSSジャガー100との繋がりを、実感させる。

大きく異なる方向性で仕上げられたDS

ゲストは、2017年に南アフリカで2.4を調達したとか。「英国での残存例は少なく、多くがそこから運ばれています。ボディカラーを除いて、基本的には英国仕様と変わりません。オプションのオーバードライブが、これには装備されています」。と説明する。

「2.4は当時でも力強く、現代の交通にも問題なく交われます。今のタイヤの性能に合わせて、パワーステアリングは自分が追加しました。重くなる傾向があるので」



レッドのジャガー2.4と、ブラックのシトロエンID 19

こんな優雅なサルーンのライバルと目されたのが、大きく異なる方向性で仕上げられたシトロエンDS。デイムラー・コンクエスト・センチュリーは、少々威圧的でフォーマル感が強かった。ローバーP4 90は、スポーティな魅力で欠けていた。

シトロエンは、ロンドン・モーターショーに先んじで開かれた、10月7日のパリ・モーターショーでDSを初出展。フランスにはシトロエン信者が数多く存在し、発表されたその日に1万2000台以上の注文を集めたという。

