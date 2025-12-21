お笑い芸人のキンタロー。（44）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。人間関係で悩んだ学生時代について激白する場面があった。

小学生の頃から「面白い子」と話題となり、クラスでは人気者だったというキンタロー。しかし、「最年少天狗になって、面白さの無理強いをするようになった」と羽目を外した結果、中学では人気者から一転。「女の子の仲良しグループの前で下品な歌を歌い続けていたら“下品”って言われて嫌われました」とし、「急に嫌われたと思って怖くてしゃべれなくなって。同級生と話すのも敬語だった」と激白した。

そして高校に進学し、塞ぎ込んでいた自分を変えようとカナダへの留学を決意。留学のコーディネーターの息子が「とてもいたずらっ子だった」とし、「（その行動を見て）私、気にしすぎていたかもって。みんなが嬉しそうにしている姿を見て思い詰めすぎていたかもというきっかけになった」と当時を振り返った。

お笑い芸人になる夢を追い、“笑いの本場”大阪の大学へと進学したことも明かしていた。