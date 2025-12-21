【ひらがなクイズ】言葉の共通点を見抜く初級レベルのクイズ！ 「□□ろ」「かい□□」「□□どり」に入る、同じひらがなは何でしょうか？

写真拡大

言葉に共通するひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見すると別々の言葉ですが、ある共通点に気づくとスッと答えが見えてきます。

問題：□□こ、□□がき、ち□□

□に共通して入るひらがなは何でしょうか？

□□こ
□□がき
ち□□

ヒント：単語の1つには、食べ物の名前が含まれています

答えを見る






正解：すじ

正解は「すじ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すじ」を入れると、

すじこ（筋子）
すじがき（筋書き）
ちすじ（血筋）

と、すべて意味の通る言葉になります。

音や意味のつながりをヒントに解くと、比較的スムーズに取り組めるひらがなクイズです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)