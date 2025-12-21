【ひらがなクイズ】3つの単語を完成させよう！ 空欄に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通するひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見すると別々の言葉ですが、ある共通点に気づくとスッと答えが見えてきます。
□□こ
□□がき
ち□□
ヒント：単語の1つには、食べ物の名前が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すじ」を入れると、
すじこ（筋子）
すじがき（筋書き）
ちすじ（血筋）
と、すべて意味の通る言葉になります。
音や意味のつながりをヒントに解くと、比較的スムーズに取り組めるひらがなクイズです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
