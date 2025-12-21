長期休みに行きたいと思う「三重県の温泉地」ランキング！ 2位「湯の山温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
いよいよ年末年始の足音が聞こえ始め、家族や親戚と過ごす冬休みの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。穏やかな時間が流れるエリアで、心まで温まるようなひとときを過ごせる場所が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「三重県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「鈴鹿山脈の麓にあり、登山やハイキングと組み合わせて楽しめる温泉地なので、長期休みに行きたいと思う温泉地だからです」（60代女性／愛知県）、「山に囲まれた場所で静かに過ごせると知り、自然の中でリラックスしたいと思ったから」（30代男性／富山県）、「自然が豊かで静かに過ごせるイメージがあり、長期休みにのんびり滞在したいと思ったため選びました。観光も合わせて楽しめそうでした」（30代女性／秋田県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「なばなの里やながしまスパーランドもあわせていけるため」（20代女性／兵庫県）、「近くに遊園地やレジャー施設が多くあるので1日中遊んで温泉でゆっくりしたい！」（30代男性／佐賀県）、「スーパー温泉の施設が広いのでしっかり時間をかけて回りたいから」（20代女性／千葉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)
2位：湯の山温泉／65票2位は「湯の山温泉」でした。鈴鹿山脈のふもとに位置し、開湯1300年以上の歴史を持つ由緒ある温泉地。四季折々の美しい自然に囲まれ、特に秋の紅葉や冬の雪景色が楽しめる観光地として人気です。御在所ロープウェイからは伊勢平野、伊勢湾、知多半島の絶景がが一望できます。
1位：長島温泉／77票1位は「長島温泉」でした。桑名市にある長島温泉「湯あみの島」は、ナガシマスパーランドやアウトレットモール、なばなの里といった人気レジャー施設と隣接しており、家族連れやカップルに高い人気を誇ります。多彩な湯船を楽しめ、遊びと癒しが一度に味わえる点が魅力です。
