ピューロランド“色”がテーマのイベント開催へ！ 推し色で楽しむフォトスポットやグリーティングを展開
サンリオピューロランドは、2026年1月16日（金）〜2026年3月16日（月）の期間、スペシャルイベント「カラフルピューロランド」を開催する。
【写真】没入感たっぷり！ 「カラフルピューロランドハウス」のイメージ
■Adoコラボのアドローザトルマリィも登場
今回開催される「カラフルピューロランド」は、“色”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむフォトスポットやスペシャルなグリーティングが展開される期間限定のイベント。
エンターテイメントホールには、「カラフルピューロランドハウス」が登場。カラフルで没入感たっぷりのフォトスポット「推し色キャラルーム」をはじめ、クロミのスペシャルルーム「キラキラ★クロミルーム」や、歌い手Adoとのコラボレーションによって生まれたアドローザトルマリィの「スペシャルルーム」などが用意される。
また、カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちとのスペシャルグリーティングやウェルカムグリーティングも開催。キャラクターたちと色鮮やかなひと時が過ごせる「カラフルピューロランド スペシャルグリーティング」に加え、レインボーカラーのコスチュームのクロミと楽しめる「キラキラ★クロミルーム スペシャルグリーティング」を行う予定だ。
さらに、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン青学vs四天宝寺のみんなが「カラフルピューロランド」にやって来るスペシャルコンテンツが実施されるほか、見た目も華やかな期間限定オリジナルフード＆ドリンクメニューや、カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちをデザインした期間限定グッズも販売される。
【写真】没入感たっぷり！ 「カラフルピューロランドハウス」のイメージ
■Adoコラボのアドローザトルマリィも登場
今回開催される「カラフルピューロランド」は、“色”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむフォトスポットやスペシャルなグリーティングが展開される期間限定のイベント。
また、カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちとのスペシャルグリーティングやウェルカムグリーティングも開催。キャラクターたちと色鮮やかなひと時が過ごせる「カラフルピューロランド スペシャルグリーティング」に加え、レインボーカラーのコスチュームのクロミと楽しめる「キラキラ★クロミルーム スペシャルグリーティング」を行う予定だ。
さらに、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン青学vs四天宝寺のみんなが「カラフルピューロランド」にやって来るスペシャルコンテンツが実施されるほか、見た目も華やかな期間限定オリジナルフード＆ドリンクメニューや、カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちをデザインした期間限定グッズも販売される。