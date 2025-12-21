AFC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°Æ³Æþ¤Ø¡£FIFA¹ñºÝ»î¹ç´ü´Ö¤ò¤è¤êÍ¸ú³èÍÑ¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¡Ö²æ¡¹¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÁ°¿Ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤¬12·î21Æü¡¢¡ÖÈ¯Å¸µ¡²ñ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï´û¤ËUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÎ¦Æâ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¸ø¼°Àï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Æâ¤Ç¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢AFC¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAFC¤Ï¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ÃÌÁ¶¨²ñ¸þ¤±¤Î¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤¿°éÀ®·ÐÏ©¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢FIFA¹ñºÝ»î¹ç´ü´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î³ÎÊÝÆñ¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¾å¾º¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÊ£»¨²½¤Ë¤è¤êº¤Æñ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¸þ¤±¤Î¤è¤ê¹½Â¤²½¤µ¤ì¡¢Í½Â¬²ÄÇ½¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¥µ»ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Êñ³çÅª¤ÊÆâÉô¸¡Æ¤¤È¶¨µÄ¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï¢ÌÁ¤ÏAFC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°Æ³Æþ¤ò¸¶Â§·èÄê¤·¤¿¡£Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¤Ï¡¢FIFA¹ñºÝ»î¹ç´ü´ÖÃæ¤ÎÄê´üÅª¤«¤Ä°ÕµÁ¤¢¤ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³ÎÊÝ¡¢¥ì¥Ù¥ëÊÌÂÐÀï¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¶Ñ¹ÕÂ¥¿Ê¡¢Ãæ±û½¸¸¢ÅªÄ´À°¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾º³Ê·ÐÏ©Äó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AFC»öÌ³ÁíÄ¹¤Î¥À¥È¥¥¥¯¡¦¥»¥ê¡¦¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖAFC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢47²ÃÌÁ¶¨²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÁ°¿Ê¤À¡£FIFA¹ñºÝ»î¹ç´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÆüÄø¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥³¥¹¥È´ØÏ¢¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê»î¹ç¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¦¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¤â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·Á¼°¤ÎÂç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤´Ø¿´¤È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢ÊüÁ÷¶É¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç»Ô¾ìÀ¤Î¹â¤¤¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âç²ñ·Á¼°¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëAFC°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿³µÄ¤µ¤ì¡¢Å¬µ¹È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
