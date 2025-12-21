レスター戦で今季２点目をマークした斉藤。（C）Getty Images

　勝点３獲得に貢献した。

　斉藤光毅が所属するQPRは現地12月20日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第22節でレスターとホームで対戦。４−１で勝利した。

　斉藤はこの試合に先発し、開始２分にさっそく先制点を奪う。右サイドからのクロスに味方が合わせたがミートできず、ファーに流れたボールに斉藤が即座に反応。頭に当ててゴールに押し込んだ。
 
　試合後に現地メディア『West London Sport』が採点記事を掲載。日本代表MFに７点を与え、以下のように寸評を添えた。

「先制点は幸運にも彼の身体に当たって入ったが、その後にまた得点する絶好のチャンスを逃した。しかし、斉藤の全体的な貢献は重要だった。サイドで懸命に働き、危険なエリアに侵入した」

　24歳のアタッカーは、４節・チャールトン戦（３−１）以来となる得点で今季２点目をマーク。さらなるゴール量産に期待がかかる。

