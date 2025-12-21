大相撲の元横綱、貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。愛犬との海辺での散歩の様子を投稿しました。



【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「海までお散歩にまいりました」 愛犬と夕陽の海辺へ オフショットを公開





投稿によると、貴乃花さんは愛犬を連れて海辺までお散歩に出かけたとのこと。投稿された写真からは、夕暮れ時の穏やかな海を背景に、犬と一緒に砂浜を歩く姿が確認できます。







貴乃花さんは濃いネイビーのアウターに帽子とマフラーを身につけ、小型犬を連れて砂浜をゆっくりと散策している様子。夕陽の美しい光が海面に反射する中での散歩を楽しんでいるようです。





また別の写真では、リードで繋がれた黒と白の小型犬と共に、オレンジ色に染まった空を背景に穏やかな時間を過ごしている様子が伝わってきます。





貴乃花さんは投稿で「海までお散歩にまいりました。穏やかな海でした。富士山もお顔を出して見守ってくださいます」とコメント。日本を代表する景色である富士山も眺められる絶好のロケーションでのひとときを満喫したようです。



夕陽を背に海辺に佇む姿からは、現在の穏やかな日常を楽しむ貴乃花さんの様子がうかがえます。







この投稿に、「最高の夕日ですね〜!」「波の音が聞こえてくるようです」「素敵な海辺の夕暮れにダンディーな男性がお散歩 素敵ですね」「優しい笑顔がいい 幸せで気持ちに少し余裕ができましたかね」「人生楽しまれているようで何よりです！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】