お笑い芸人のなかやまきんに君が自身のインスタグラムを更新。トレーニング画像と共に、背中に効果的な筋トレのコツを紹介しています。

【写真を見る】【 なかやまきんに君 】 「背中の筋トレ」 コツをQ＆A形式で伝授 「とても分かりやすい」と好評の声





胸元に小さく「POWER」と自身の持ちギャグワードが遠慮がちにプリントされたグレーのタンクトップを着用したきんに君。



投稿では、きんに君が「ラットプルダウン」という背中を鍛えるトレーニングをしている画像と共に、Q＆A形式で背中に関する筋トレの質問に回答しています。







「Q、なかなか背中に効かせられないですがなぜですか？」という質問に対し、「#広背筋」「#大円筋」「#僧帽筋」など筋肉の部位をタグ付けし、「A、筋トレの中でも背中とトレーニングはかなり難しい部位になります。」と前置き。



続けてその理由について「・自分では見えない筋肉なので筋肉を意識しにくい点 ・腕や他の筋肉などを使ってしまう(チーティング)点 などが考えられます。」と投稿しています。



背中を鍛える基本的な動作のポイントについて、「手幅は肩幅の約1.5倍の広さを握る」「胸を張ってアーチを作る(かなり重要)」「グリップは小指、薬指側で引くイメージ」「腕で引くのではなく肘を下げるイメージ」と、ジムトレーナーさながらの具体的な「コツ」をフォロワーに伝授しました。





さらに、「※これら上記を意識しながら動作が出来ない方は、設定重量が重すぎるかもしれません。少し軽めからやってみると背筋を意識しやすいです。」と丁寧な注釈付き。

続けて「※より詳しくラットプルダウンの解説を知りたい方は、私が書きました、きんにくブログをご覧くださいませ。「なかやまきんに君 ラットプルダウン」で検索してみて下さい。2018年に書いた記事ですが、改めて読むといい記事でした。自分で言うんかい！！(大爆笑)」と続きました。

ブログの最後は「#キャー自分で言うんかいのツッコミステキー」とお茶目なコメントでしめくくりました。









投稿を見た人からは「真面目な文面でびっくり。笑 為になりました」「肘で下げるイメージ！とてもわかりやすいです」と筋トレの参考になったとの声が多く寄せられました。



