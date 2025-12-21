¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¡¢¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤¬²ñ¸«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¡×¡ÊÍèÇ¯1·î3Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤é¤¬21Æü¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢DB¤ÎË·ÇÀ¸¸ã¼ç¾¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¡£¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«Á°¤ËÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÏ¢·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë1Ç¯ÌÜ¤ÎQB¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¦¥Û¥ê¡¼¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼éÈ÷¤¬¤¤¤¤¡£½àÈ÷¤ò¤·¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¡£ÄÍÅÄ¾»¹î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¹¶·â¤È¸þ¤³¤¦¤Î¼éÈ÷¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£