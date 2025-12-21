3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ 1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。大森がメンバーとの関係を語った。

結成12年、メジャーデビュー10周年のMrs．GERRN APPLEは、毎年それぞれの誕生日を祝ったり、クリスマスパーティーをしたりするという。

大森は「友達に戻る瞬間とか。ずっと友達なんですけど。たぶんね…面白いのは（バンドを）組みたての時って、メジャーデビューするぞって掲げて、プロの集団になるってことを夢みて目標に掲げてやってたもんですから。俺ら友達じゃないよってところから始まってるんですよ」と明かした。

そして「若井が中学も一緒だし、藤澤はバンドを組むっていうタイミングで出会っているので、それをずるずるいろいろやっちゃうと、いろんな隔たりとか格差みたいなものが出てきちゃうと嫌だなと思っていたし。みんな一律で友達じゃなくて、我々はプロの集団ねっていう、ビジネスパートナーになろうってところから始まっていて。そう、今、思い出すと10年前はそうやって言ってたなと思って」と振り返った。

続けて「それが10年たって友達であるっていうことを大切にするイベントが毎年ちゃんとあるとか。クリスマスとかもボクらにとってはすごく大切な行事だったので。それがまさかアナザースカイでドイツまで来れるっていうのはすごい話になったなっていう感じで、本当にありがたい限りなんですけど。何かそう…友達ですね」と語った。