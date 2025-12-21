足立梨花、ショーパン×ロングブーツで美脚輝く クリスマスツリーとのショットに反響「スタイルの良さに驚き」「何頭身あるの？」
【モデルプレス＝2025/12/21】女優の足立梨花が12月20日、自身のInstagramを更新。クリスマスツリー前でのショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人女優「脚が綺麗すぎる」圧巻スタイル披露のショーパンコーデ
足立は「クリスマスが近づいてきましたね」「表参道通ったら アニヴェルセルにツリーがありました かわいい」とコメントし、東京・アニヴェルセル表参道に飾られた華やかなクリスマスツリーの前での姿を投稿。白のコートに黒のトップス、ショートパンツ、黒のロングブーツを合わせた、すらりと伸びる美しい脚が際立つ冬のモノトーンコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンから「脚が綺麗すぎる」「冬コーデ似合う」「ポーズも可愛い」「スタイルの良さに驚き」「華やか」「何頭身あるの？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆足立梨花、クリスマスツリー前で美脚ショット披露
◆足立梨花の投稿に反響
