日向坂46清水理央、ミニワンピで脚線美披露「夏の妖精」「足元までおしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/21】日向坂46の清水理央が12月20日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】日向坂メンバー「爽やかで似合う」美脚スラリのミニワンピ姿
清水は「半袖だった頃」とコメントし、8月に横浜で期間限定でオープンしたシルバニアファミリーフェアリーカフェを訪れた際の写真を複数投稿。ライトグレーのチェック柄ミニ丈ワンピースにウエストベルトでアクセントを加え、黒のソックスとシューズを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「透明感がすごい」「夏の妖精」「脚が綺麗すぎる」「足元までおしゃれ」「爽やかで似合う」「癒される」「楽しんでるのが伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂メンバー「爽やかで似合う」美脚スラリのミニワンピ姿
◆清水理央、美脚際立つ夏のワンピース姿披露
清水は「半袖だった頃」とコメントし、8月に横浜で期間限定でオープンしたシルバニアファミリーフェアリーカフェを訪れた際の写真を複数投稿。ライトグレーのチェック柄ミニ丈ワンピースにウエストベルトでアクセントを加え、黒のソックスとシューズを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
◆清水理央の投稿に反響
この投稿には「透明感がすごい」「夏の妖精」「脚が綺麗すぎる」「足元までおしゃれ」「爽やかで似合う」「癒される」「楽しんでるのが伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】