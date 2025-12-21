

吉沢亮＆横浜流星（C）MBS

MBS／TBS系「日曜日の初耳学」12月21日（22時15分〜）放送回は、林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」特別版。2025年は26組のカリスマを迎えたが、2025年話題のカリスマの金言&未公開シーンを大放出する。

今年6月に公開され、22年ぶりに邦画実写の興行収入ランキング歴代1位の記録を塗り替えた映画『国宝』からは、吉沢亮と横浜流星がそれぞれ語ったトークを中心に、李相日監督が明かす撮影秘話、さらには、作品に親子で刺激を受けたという市川團十郎にも緊急インタビュー。

TOKIO解散を経て今年新たなスタートを切った松岡昌宏は、グループへの想いを告白する。親友・井ノ原快彦もまじえての“恋バナ”や、後輩・嵐への想いも。

今年12月31日の「NHK紅白歌合戦」の出場を最後に、“コールドスリープ”という名の活動休止を決めたPerfumeからは、グループ結成＆現在まで続くメンバーの強固な絆が明かされる。

さらに、配信ドラマで歴代1位の視聴者数を記録し、「2025年の顔」にも選出された佐藤健は、自身初の企画・主演・プロデュース作に込めた「日本発のアジアスターを生むこと」という熱い夢や、徹底した役作りの裏側を初公開。

＜インタビュアー林修＞本編で収まりきらなかった永久保存レベルの未公開＆金言が満載。

2025年11月、映画『国宝』が、邦画実写の興行収入１位の記録を22年ぶりに塗り替え、12月には興行収入が179.3億円（※12月15日付）を突破！同作でライバル同士の２人を演じた吉沢亮と横浜流星がそれぞれ語った未公開トークを初公開。

吉沢が振り返る、“苦労したシーン”とは？

さらに、李相日監督からは撮影中に“ターニングポイント”と感じた瞬間も語られる。また、今回、歌舞伎の名門の家柄「成田屋」の生まれであり『国宝』に親子で刺激を受けたという市川團十郎に緊急インタビュー。歌舞伎役者から見た率直な感想が語られる。横浜からは、幼少期に打ち込んでいた格闘技について、饒舌に語ったトークを初出し。

今年、グループ活動に終止符を打ったTOKIO。そのドラム担当で、解散後は心機一転、新たなスタートを切った松岡昌宏が包み隠さず本音で語ったトークも初公開。野心に燃えていた松岡少年が夢見た“成功の象徴”の原風景、心に残るTOKIOの楽曲について。そして、来年の春に活動を終了する後輩・嵐への想いも…。さらに、30年来の大親友・井ノ原快彦がインタビューにリモート参戦。松岡も「『毎度おさわがせします』（1980年代のテレビドラマシリーズ）のワンシーンみたい」と赤面する、若き日の片想いエピソードをぶっちゃける。スタジオではACEes浮所飛貴が、後輩に語り継がれる松岡と嵐の“伝説エピソード”を明かす。

今年の「NHK紅白歌合戦」出場を最後に“コールドスリープ（活動休止）”することを決めたPerfume。9月に行われた東京ドームでのメジャーデビュー20周年アニバーサリーコンサートで、あ〜ちゃんが語った「Perfumeは一生続けます」も話題を集めた。今回は、そんなPerfumeに3人目のメンバー・のっちが加わった約26年前の結成秘話が初公開。あ〜ちゃんとかしゆかが当時、グループ結成を決意するに至った驚きの“境遇”とは!?

そんな３人が、“必ずメンバーで月に１度は行っている”行事についても打ち明ける。3人と苦楽を共にしてきた振付師・演出家、MIKIKO先生がPerfumeの将来について語った愛あふれる言葉も初公開。

さらに、配信ドラマ歴代1位・佐藤健の熱い夢と“ストイック”な役作り未公開トークも。今年7月、配信ドラマ「私の夫と結婚して」で国内視聴者数歴代1位を記録 、さらにドラマ「グラスハート」では週間視聴者数1位を記録した佐藤健。初めて自ら企画を立ち上げ、主演・プロデュースも務めた「グラスハート」 に込めた、「日本発のアジアスターを生むこと」という熱い夢を語る 。「天皇の料理番」での役作りの裏話や、幼少期のシャイな一面など、ストイック俳優の知られざる貴重なエピソードが満載となっている。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2025年12月21日（日）22時15分〜23時18分OA◆出演者（※50音順）[ＭＣ]

林修、大政絢[スタジオゲスト]

澤部佑(ハライチ)、中島健人 ／ 浮所飛貴(ACEes)

ほか[VTR出演]佐藤健、Perfume、松岡昌宏、横浜流星、吉沢亮／阿部寛、市川團十郎、井ノ原快彦、MIKIKO、李相日