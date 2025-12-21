『ワンピース』新作ミニアニメ発表 『CHOPPER′s』1月5日からめざましテレビ内で放送
人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作ミニアニメ『CHOPPER's』が発表された。初回放送は来年1月5日よりフジテレビ『めざましテレビ』内で毎週月曜午前7時36分から放送される。
【動画】現実世界で遊ぶチョッパー！ミニアニメ『CHOPPER's』映像
『CHOPPER's』は、海賊の世界を飛び出し、我々と同じ世界で暮らすチョッパーをテーマとしたプロジェクト。私たちと同じ世界に暮らすチョッパーが、のんびりしたり、おでかけする様子を描いたアニメとなる。
具体的には各話とも、チョッパーのくすっと笑える日常を描く「CHOPPER’s Days」と、浅草やお台場をはじめとした日本の観光名所を旅するチョッパーの様子を、実写映像と３Dアニメーションのハイブリッドで描く「CHOPPER’s Journey」の２本立てでお届けされる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
