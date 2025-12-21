◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子ダブルス(21日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子ダブルスの決勝戦には日本の福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツ”ペアが出場し、熱戦のすえ敗れ準優勝となりました。

年間ポイントランキング上位8組が出場できるこの大会。同5位であるフクマツペアの相手は、前年にもファイナルズ優勝を果たした同7位の韓国イ・ソヒ選手とペク・ハナ選手ペアです。フクマツペアは、このペアでは初となるファイナルズ決勝戦進出となりました。

前日の準決勝でも“粘りのプレー”が生きたことに言及していたフクマツペア。この日も第1ゲーム序盤から長いラリー展開となりますが、落ち着いて打ち返し続けます。一時は156回にも及ぶ長いラリー。固唾をのんで見守っていた現地中国のファンも、熱戦に思わず声をあげます。1点をめぐる接戦での展開となっていましたが、徐々にフクマツペアにもミスが生まれ、約45分に及ぶ大熱戦の第1ゲームを17-21で落としました。

第2ゲームでは序盤から劣勢に追い込まれるも、サーブでの得点を生かし突き放しは許さず。2点ビハインドで11点目のインターバルを迎えます。その後も巻き返しを図りたいフクマツペアでしたが、終盤では連続ミスも絡み大量リードを許します。その後も前回王者の勢いを止められず「0-2」(17-21、11-21)で敗れました。それでもフクマツペアとしては初のファイナルズ準優勝を手にしています。