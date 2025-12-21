この記事をまとめると ■新車時は高額でも人気や条件次第で中古価格が急落する車種は少なくない ■値落ち車は上級クラスや高級車に手が届く一方で故障やリセールの覚悟も必要 ■乗り潰す前提で選べば人と被らず満足度の高い1台となる可能性がある

中古車ウォッチで見える「狙い目」の正体

買う買わないを抜きにして、「中古車ウォッチ」をライフワークにしているクルマ好きは意外と多いのではないでしょうか。

ときどき「どうしてこんなに安いんだ!?」と、思わず二度見してしまうようなクルマを見掛けることがあります。新車の時点では高級車だったのに、中古車になったとたん一気に現実的な価格になっている。もちろんそれには理由があります。その理由について考察してみました。

●新車から大幅に値落ちする理由

人気（需要）がないから

悲しいかなこれに尽きます。クルマとしての完成度を別にして、単純に人気がないのです。裏を返せば、時代を先取りした、あるいはノーマークなだけの「隠れた名車」の可能性も秘めています。「とにかく人を被りたくない」ことにこだわるオーナーであれば、あえて手に入れる価値のあるクルマともいえます。

事故車（修復歴あり）

板金塗装レベルではなく、フレーム修正を行うような事故車のクルマは、たとえ超人気モデルであったとしても、市場の相場より大幅に安い価格で販売されています。手に入れるときに安く買える以上、手放すときも「修復歴あり」と見なされるため、その点をどう判断するか次第といえます。多少のリスクはありますが、はじめから乗り潰すつもりならお買い得かも。

輸入車であれば並行車

正規輸入車は日本の路上や法規に適合するように現地で生産され、新車整備センターで日本のユーザーが満足するレベルのコンディションに仕上げます。さらに正規ディーラーでメンテナンスをすることで、クルマ本来の性能が発揮できるのです。しかし、並行車は見た目は同じでも、現地仕様であったり、保証が適用されないなど、さまざまなリスクがあります。

●メリット

では、あえて新車から大幅に値落ちしている中古車を選ぶメリットについて考えてみました。

本来の予算なら手が届かないようなクルマも射程圏内に入る

あえて新車から大幅に値落ちしている中古車を選ぶことで、1クラス、場合によっては2クラス上のモデルが予算内に入ってくることがあります。高年式のモデルであれば最新の安全装備が満載であったり、驚くほど燃費がよかったり…と、思わぬ掘り出し車と出逢える可能性を秘めています。

高級車の乗り心地やフィーリング、快適さを味わえる

仮に400万円の予算があったとして、新車時にはその数倍の価格で販売されているクルマが、3年落ち・3万km・ワンオーナー車で買えたりします。新車では手が届かないような高級車の乗り心地やフィーリング、快適さが味わえるだけでなく、オーナーとしての所有感を満たしてくれます。

人と被らない＆見栄が張れる

「とにかく人と被るのがイヤ」という人にこそおすすめの選択肢といえます。予算を抑えつつ、誰もが知るような高級車を安く手に入れ、ちょっとした見栄を張ることもできます。「それ、安く買えるよね？」なんてツッコミを入れてくる人なんてごくわずか。自分が気に入っていれば外野からの雑音なんてどこ吹く風でしょう。

●デメリット

メリットがある以上、デメリットも存在します。ある程度、覚悟が必要かも。

手放すときに損をする確率が高い

新車から大幅に値落ちしている中古車である以上、リセールバリューはハッキリいって期待できません。なかには買取り＆下取りゼロ査定だったり、査定額ほんの数万円といったケースも覚悟しなければなりません。しかしなんらかのきっかけ（海外で需要が急増している）で大化けする可能性もありますが、「まさに奇跡」レベルな、極めてレアなケースといえます。

故障に悩まされる可能性がある

中古車になったとたん、安く買える理由として「故障が頻発する」「ある程度の距離や年数を経過するとかなりの確率で壊れる＆大規模修理になる爆弾を抱えている」ことが考えられます。前期モデルのセミATはよく壊れるけれど、後期モデルのATモデルは問題なし、といったケースです。安いからと衝動買いしてのちに困ることのないよう、事前の調査が必要です。

事故車（修復歴あり）であれば走行に支障をきたす可能性がある

事故車と明記されている以上、大掛かりな修理を行っている可能性が高いです。ほぼ完全に直っているケースもあれば、走行に支障をきたすような、いい加減な修理で済ませている可能性もゼロではありません。購入前に一般道を試乗したときは問題がなくても、高速道路を走ってみたらなんだかおかしい、ということもありえるのです。

あえて手に入れたオーナーの実録

ケース１：ホンダ・ジェイド

「とにかく人と違うクルマに乗りたい。でも予算は抑えたい」と調べていくうちにジェイドの存在を知ったAさん。ミニバンというよりステーションワゴンに近いスタイリング、狭くともいざというときに重宝する3列シート、高年式・低走行のモ個体でも200万円以下で手に入るお買い得感。実車を見て「これは自分のためにあるクルマだ！」と確信。手に入れて3年、通勤から旅行まで、年間で350日は乗るほどお気に入りの愛車なんだとか。

ケース２：レクサスLS460

中学生のとき、同級生の父親がトヨタ セルシオ（2代目）を買ったと聞いて実車を見せてもらって以来、憧れの存在だったというBさん。さすがに生産から30年近いクルマでは故障が心配だし、初代レクサスLS460なら、5万km以下の個体であっても200万円台で手に入るということで決心。10年以上前のクルマだと気づく人は一部のクルマ好きくらいで、「すごいクルマ乗ってますね」といわれることがほとんど。今のところ故障もないし、高級車の世界を堪能しているそうです。

ケース３：フォルクスワーゲン・パサート ヴァリアント

じつはこのモデル、筆者の愛車です。購入時で2年落ち、1.5万kmしか走っていない中古車でしたが、新車の7掛けくらいで買えました。取材などで機材を詰め込むので荷物スペースにゆとりがあり、もともとステーションワゴンが好きであったこと、ゆったり乗れて長距離移動が疲れないクルマであることなどなど。リセールよりも自分の好みと使い勝手を優先しました。結果、大満足です。

●まとめ：乗り潰すつもりなら、掘り出し物に大化けする可能性も大

新車から大幅に値落ちしている中古車を購入するにあたって最大のリスク。それは、売却時のリセールバリューを気にするかどうかに尽きます。しかし、はじめから乗り潰すつもりで手に入れるのであれば気にする必要がなくなります。

長く乗るにつれて純正部品の製造廃止や欠品が出てきますが、それはどのクルマでも同じこと。「どうにもならならなくなったタイミング=乗り潰した」と判断して、次のクルマに乗り換えてもいいのですから。