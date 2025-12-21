◇レスリング全日本選手権大会(21日、駒沢オリンピック公園体育館)

女子57キロ級の決勝が行われ、パリ五輪女子53キロ級金メダリスト・藤波朱理選手が優勝。公式戦連勝記録を「150」まで伸ばしました。

連勝記録を「149」としていた藤波選手は、9月の世界選手権出場者・紱原姫花選手との決勝に臨みました。試合は中盤、片足タックルを狙った藤波選手が逆に抑え込まれ、あわやフォール負けの危機。それでもこのピンチを乗り越えると、残り1分を切ったところで再逆転に成功し、優勝を果たしました。

試合後、「勝ち切れたのはすごくうれしい」と語った藤波選手。「フィジカルが強い選手。57キロ級に階級を上げ、勝ちたい選手だった」と評する紱原選手との戦いに、「勝ち切ることが出来て良かった」と涙を浮かべながら試合を振り返りました。

57キロ級に階級を上げてからは初めての全日本選手権に、「自分はチャレンジャー」と語った藤波選手。「この大会に向けての練習では『これで前の自分を超えられているのか』とか『自分は強くなれているのか』とか、自分も人間なので毎日怖いことも多かった。でも怖さがあるからこそ毎日頑張ってこられた」と、苦悩の日々が優勝という結果につながったと明かします。

来年9月には愛知でアジア競技大会が開催。三重出身の藤波選手にとっては、地元近くでの大きな大会となります。「もっともっと厳しい戦いになると思う。この大会で課題や伸びしろが見つかった」と語った藤波選手は、「強くなることだけに意識を向けて頑張っていきたい」と今後へ意気込みました。