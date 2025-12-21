ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¢¥ë¡¼¥ÈºÆ¹Í¤ò¡¡ÀÐÀî¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Ãæ´ÖÊó¹ð
¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¡½¿·Âçºå±ä¿¤ò½ä¤ê¡¢ÀÐÀî¸©Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¼«¼ç¸¦µæ²ñ¤Ï21Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¸½¹Ô·×²è¤Î¡Ö¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤âºÆÅÙÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ëÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï15Æü¤ÎÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤¿8¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ï¡¢¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹©´ü¤¬Åö½é»î»»¤è¤êÂçÉý¤Ë±ä¤Ó¡¢·úÀßÈñ¤âËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÃå¹©È½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹©»ö¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£