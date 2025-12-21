昨年は３歳牝馬として６４年ぶりにレガレイラがＶ。長らく勝てていなかったが、牝馬のカテゴリーとしてはリスグラシューが５馬身差圧勝を飾った１９年から現在、６年連続で馬券に絡んでいる。過去１０年で３勝だから軽視できない。思い出深いのは現地に出張した１４年。５歳牝馬ジェンティルドンナが引退レースでＧ１７勝目の花道を飾った。３連覇を目指した前走ジャパンＣで０秒９差４着。全盛期は過ぎたのか…、そんな懐疑の目を吹き飛ばす強さだった。繁殖入りしてからも２２年エリザベス女王杯を制し、同年の有馬記念３着に好走したジェラルディーナなど活躍馬を出したものの、１６歳だった今年１１月２５日に死んだ。現役時に担当した日迫真吾助手はラストランについて「天皇賞・秋、ジャパンＣを使って、叩き３走目でいい状態でした。仕上がりには自信がありました」と懐かしむ。ちなみに当時のわが本命は４歳牝馬ラキシス（１１番人気６着）。うーん、負け惜しみだが目の付けどころは悪くなかったと思っている。今年は連覇が懸かるレガレイラが中心。１年たち心身ともどっしりしてきた。連覇のチャンスだ。（坂田 高浩）