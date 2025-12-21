近年の有馬記念は重量差が大きなアドバンテージになっている。最も重い重量（２２年まで５７キロ、２３年から５８キロ）を背負う古馬の牡馬・セン馬は１９年以降、【１・２・２・４６】の成績。勝利したのは２３年１番人気ドウデュースのみで勝率はわずか２％。連対率６％、複勝率１０％も低く、信頼できない。

一方、重量の軽い３歳馬や牝馬は１９年以降、【５・４・４・３１】の成績で勝率１１％、連対率２０％、複勝率３０％と全てで古馬の牡馬・セン馬を大きくリードしている。２０年には１１番人気だった牝馬サラキアが２着に食い込み、２２年は６番人気の３歳牡馬ボルドグフーシュが２着、２３年も７番人気だった４歳牝馬スターズオンアースが２着。そして、昨年は最も重量が軽い５４キロの３歳牝馬レガレイラが５番人気で制した。今年のグランプリも近年の“有馬トレンド”に乗り、重量の軽い馬を中心に狙いたい。現時点では３歳牡馬のミュージアムマイルが気になる。前走の天皇賞・秋は上がり３Ｆ３２秒３の末脚で２着に好走。中山は皐月賞、セントライト記念の２勝と相性がいい。ダービー６着で距離延長を嫌われれば馬券的な妙味もある。（寺下 厚司）