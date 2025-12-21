UFC復帰・堀口恭司の美人妻、カタールでの思い出アップ ヒジャブ姿に「可愛い」の声
タレントで堀口恭司の妻の川村那月が20日までにインスタグラムを更新。カタールでのオフショットを多数披露するとファンから反響が寄せられた。
【別カット】ヒジャブ姿のソロショットや堀口恭司との2ショットも
川村が投稿したのはカタールの街角で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、2024年2月に結婚した堀口との2ショットやヒジャブ姿のソロショットが収められている。
今年、アメリカの総合格闘技団体UFCに復帰し、11月にカタールで行われた復帰戦にも勝利している堀口。そんな彼に同行していた川村は投稿の中で「カタール、素敵な思い出になりました」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ可愛い〜！」「すごく良い写真」「堀口選手が写真撮ったんですか?!撮り方上手すぎる」
引用：「川村那月」インスタグラム（@kawamura_natsuki317）
