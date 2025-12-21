「いつも無地選びがち」→【しまむら】で挑戦！ 大人に似合う♡「柄スカート」

「いつも無地ばかり選んでしまう」という人にチェックしてほしいのは【しまむら】の「柄スカート」。@miu___wearさんが紹介するストライプ柄スカートは落ち着いた配色で、シンプルなトップスに合わせやすそう。今回は、そのスカートの魅力とともに、マネしやすい着こなしをご紹介します。マンネリ気味の装いにちょっとした変化を添えたいときに活躍するはず。

大人配色のストライプ柄で冬コーデを更新

【しまむら】「meg＊ストライプJQナロー」\1,969（税込）

ネイビー × ベージュのストライプ柄が縦ラインを強調し、すっきり見せを叶えてくれそうなスカート。柄物に慣れていない無地派さんでも挑戦しやすい、落ち着いた配色が魅力です。シンプルなグレーのスウェットトップスを合わせても地味にならず、ワンツーコーデでも手抜き感なく仕上がります。

カジュアルなスウェットトップスも大人顔に

「この配色がめちゃくちゃオシャレ」と@miu___wearさんがお気に入りのストライプスカートは、カラーアイテムとも軽やかに合わせやすいのがポイント。ネイビー × ベージュの落ち着いたトーンが、グリーンのスウェットトップスとも好相性なので、カジュアルコーデを新鮮に見せたい日にぴったりです。ブラウンのブーツで色をつなげば、全体に自然なまとまりが生まれます。

着心地の良さもオシャレ見えも両取りできそう

@miu___wearさんによると「伸縮性抜群でバックスリットあり」「ウエストもめっちゃくちゃ伸びます」とのことで、動きやすさときれい見えの両方を叶えてくれそう。ネイビージャケットを重ねればきちんと感が生まれ、オフィスカジュアルにも活躍してくれるかも。足元はスニーカーで軽やかにまとめると、無理なくこなれた雰囲気に。

レイヤードはスカートの縦ラインでほどよくシャープに

@miu___wearさんによると「濃紺デニムもネイビー系だから相性良き」とのことで、スカートの配色とデニムブラウスがすんなり馴染むのがポイント。そこにブラウンのフェイクファーベストを重ねれば、着こなしに奥行きが生まれます。重たくなりがちなレイヤードも、ストライプスカートの縦ラインのおかげでスマートにまとまり、デイリーに取り入れやすいスタイルに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K