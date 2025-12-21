ティモシー・シャラメ（29）がロンドン滞在中にチョコレートを大人買いした。2023年公開の映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」でウィリー・ウォンカ役を務めたティモシー、高級百貨店ハロッズでイタリアの高級チョコレートブランド「ヴェンキ」の箱入りチョコレートを3500ポンド（約74万円）分購入したという。



ある関係者はザ・サン・オン・サンデー紙にこう明かす。「ティモシーはあのチョコレートが大好きで、できる限り多く買いたがっていました」「アメリカにいる友人や家族へのクリスマスプレゼントにするつもりみたいです。今年は成功した年でしたし、お金を惜しみませんでした」



そして大量のチョコレートを、宿泊先の高級5つ星ホテル「ザ・エモリー・ロンドン」の1泊1万1000ポンド（約229万円）するペントハウススイートに運び込だそうで、4人のスタッフが箱入りチョコレートの山を手荷物用トロリーに積み込んだとされている。



2023年からカイリー・ジェンナー（28）と交際中のティモシー、今回のロンドン訪問は新作映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプロモーションのためBBCの人気番組『グラハム・ノートン・ショー』出演が主な目的となっていた。



1950年代を舞台にした卓球ドラマで架空のキャラクター、マーティ・マウザーを演じているティモシー、同作は、実在の卓球界の偉人マーティ・ライズマンがチャンピオンとなるまでの軌跡を基にしている。



