「妻が、暴れるんです」「その辺にあるものを手あたり次第に投げたり。私につかみかかってくる時もあります。両腕をつかまれて揺さぶられたり……」

64歳の達夫さんは、62歳の妻・百合子さんの暴れっぷりに困ってカウンセリングを訪問した。時には包丁を持ち出すこともあると言い、真冬にもかかわらず耐えかねて公園に逃げて寝泊まりしたこともあるという。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。なお、プライバシーへの配慮から本文中の名前は全て仮名。



凶暴すぎる妻から逃げるため、真冬の公園で寝たこともあるという64歳の達夫さん

最初に相談に来たのは夫の達夫さん（64歳）。

「妻が、暴れるんです」

百合子さん（62歳）が怒って暴れる事に困っているのだそう。

「どんな理由で暴れるんですか？」

私が尋ねると、

「私が何か妻に注意した時もありますけど、なんで怒り出したのか分からない時もあります。この間は洗濯物を干していたら『やり方が気に入らない！』って怒り出しました。いつも通りに干していたんですけど」と達夫さんは言います。

「暴れる、というのはどんな風に？」

さらに私が尋ねると、

「本当に、手が付けられないというか……」と達夫さんは困り切った表情を浮かべて言います。「その辺にあるものを手あたり次第に投げたり。私につかみかかってくる時もあります。両腕をつかまれて揺さぶられたり……、叩かれる事もあります。一度は包丁を持ち出されて……」

妻の暴力に耐えかねて、真冬の公園で過ごしたことも

興奮しているけれど妙に冷静なところもあり、家じゅうの雨戸を閉めてから暴れる事もあるそう。

「年々ひどくなってる気がして。本当にひどい時は、娘の所に避難させてもらってますが、それも迷惑かと思って公園で寝た事もあります」

その時は真冬で、寒くて耐えられなくなって家に帰ったそうです。

「公園は危ないですよね」

私がそう言うと、達夫さんは「でも金もないし、行く所もなくて」と、うつむきます。娘2人が自立して、家を出た後にひどくなったそうです。

「では、お子さんがいる時は暴れる事はなかったんですか？」

私が尋ねると、達夫さんは首を横に振ります。

「もともと妻は気性が荒くて。でも、暴れるというよりは、『激しく怒る』という感じでしたね。特に下の娘との相性が悪くて、娘に対しては怒鳴ったり、叩いたりしていました。娘は大学生になる頃まで、母親の事を怖がっていました。もちろん私に対して怒る事もありましたが、娘がいる頃はほとんど娘に向かっていたような」

「先ほど洗濯の話が出ましたが、家事分担はどうなっているんですか？」

2人とももう退職しているとの事だったので、改めて尋ねました。

掃除も料理も嫌い、娘がやらないと激怒しだす

「妻は家事全般が苦手で。それは昔からです。今は最低限食事の用意はしてくれますが、出来あいの物も多いですし、掃除は嫌いなので私がしています。それも昔からです。中学生くらいからかな、料理はほとんど娘がしていました。しないと妻が激怒するので、仕方なくやっていた、という感じでしたが」

達夫さんは綺麗好きなので、掃除はこまめにしていたけれど、百合子さんが帰って来ると一瞬にして散らかってしまうのだそうです。脱ぎ散らかす、食べ散らかす、読んだ新聞や雑誌は片付けない。掃除をするたびにうんざりする、と達夫さんは言います。それに、娘さんの負担はかなり大きかったはず。暴力と家事の強制。今で言えば虐待です。

娘さんは独身だけれど、ほとんど実家には寄り付かないそうです。百合子さんにカウンセリングに来てもらう事は出来るかを尋ねると、「私に対して、『あんたは頭がおかしいから病院に行け』ってよく言ってましたから、私が来た事は話せます。あとは、私のテスト結果を聞きに来るという理由なら、来るには来ると思います」

「百合子さんは、達夫さんのどういう所が『頭がおかしい』と思っているのでしょう」

私の質問に対して達夫さんは、「さあ」と苦笑します。

「怒った時はほぼ毎回言われます。『私を怒らせるあんたがいけない』『あんたがおかしい』って」

その後、お2人でいらして頂いた際、「百合子さんにも心理テストを受けて頂きたいと思っています。これから、夫婦仲良く生活して頂く為には、それぞれの違いを知って受け入れていく事が大切だと思うんです。もちろん、お2人に何か問題があるという事ではなく、あくまで、お互いへの理解と自己理解を深める、という意味合いです」

私がそう話すと、「それじゃあ、まあ」と承知してくれました。

