『まどマギ』12年ぶり新作映画の映像解禁！本編カット＆セリフ使用 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』
アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（2026年2月公開）の予告映像2弾が公開された。本編カット・セリフを使用した内容になっている。
【動画】怪しい新キャラの魔法少女！公開された『まどマギ』ワルプルギスの廻天の映像
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』は、2013年に劇場公開された『[新編] 叛逆の物語』の正統続編として制作。テレビアニメ版に引き続き総監督は新房昭之氏、脚本は虚淵玄氏、キャラクター原案は蒼樹うめ氏、音楽は梶浦由記氏、アニメーション制作はシャフトが担当する。
制作の都合で当初予定していた2024年冬から2025年冬へと公開日が延期となっていたが、2026年2月に公開。新作映画は2013年10月公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語』以来、12年4ヶ月ぶりとなる。
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
■スタッフ情報
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレ―（泥犬）
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
■キャスト情報
鹿目まどか：悠木碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中藍
百江なぎさ：阿澄佳奈
キュゥべえ：加藤英美里
【動画】怪しい新キャラの魔法少女！公開された『まどマギ』ワルプルギスの廻天の映像
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』は、2013年に劇場公開された『[新編] 叛逆の物語』の正統続編として制作。テレビアニメ版に引き続き総監督は新房昭之氏、脚本は虚淵玄氏、キャラクター原案は蒼樹うめ氏、音楽は梶浦由記氏、アニメーション制作はシャフトが担当する。
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
■スタッフ情報
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレ―（泥犬）
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
■キャスト情報
鹿目まどか：悠木碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中藍
百江なぎさ：阿澄佳奈
キュゥべえ：加藤英美里