¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK E¥Æ¥ì¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢³°¹ñ¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¹¤´¤¤¡ª¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤¬¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎÀî¸¶ÈË¿Í»á¤È¥È¡¼¥¯¡£±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¸À¸ì¹¥¤¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¾åÇòÀÐ¤¬¡¢µæ¶Ë¤Î¸À¸ì¥ª¥¿¥¯¡¦Àî¸¶»á¤È¡¢Ç®¤¯¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤á¤°¤ëÂÐÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡Ê2024Ç¯6·î¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¡Ë¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë½»¤ó¤À¡£¡ÖÉã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥á¥¥·¥³¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½é¤á¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À®¸ùÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¸ÀÍÕ¤ò¡Ë³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾å¼ê¤À¤Í¤Ã¤Æ¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¯Áá¸ý¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç»ä¤À¤±Ê¹¤¤È¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢½éµé¡¢Ãæµé¡¢¾åµé¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö»ä¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ç¾åµé¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK ONE¤Ç¤Ï¡¢26Æü¸á¸å9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
