TBS「それSnow Manにやらせて下さい」（通常は金曜後8・00、この日はSPのため後6・30）が19日に3時間半SPで放送され、タレントの指原莉乃（33）と、指原がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」がそろってゲスト出演。イコラブメンバーの大谷映美里（27）が衝撃発言を連発して指原を驚かせた。

「Snow Man」の深澤辰哉（33）から「衝撃的な話なんですけど…。大谷さんが事件に巻き込まれやすい…」と振られた時だった。

大谷が「私、詐欺被害に遭うことが多くって…」と語り出すと、指原は「初耳！初めて聞きました」とびっくりして目を見開いた。

そして、「それはどういう詐欺なんですか？」と深澤に話の先を促された大谷が「この前は、なんか気付いたら30万円分ぐらいクレジットカードを不正利用されていて…」と話すと、「Snow Man」メンバーたちは「えぇ〜っ！！！」と騒然。

大谷は「最初はちょいちょい使われてて。分かんなくって。でも、いきなり10万円の買い物をされてて。それで気付いて。電話して返金されました」と続けた。

返金されたことに「良かった〜！」と胸をなで下ろす指原だったが、大谷の話にはまだ続きが。

「ネットでカメラを買って。入金したんですけれども。（業者から）在庫が手違いでなくなっちゃったので、また入荷したら発送しますって連絡が来て。ずーーーーーっと待ってたんですよ。そしたら、来なくって。あれ？これも詐欺かな？って…なりました」

これには再びスタジオが騒然となっていた。