¼íÌî±Ñ¹§¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡ÙÁ´ÏÃ»ëÄ°¤Ç´¶³´¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡·ëËö¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡ÙºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè11ÏÃ¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü21Æü¤ËMBS¡¦TBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÌ¤»ëÄ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÏÃ¡ÁºÇ½ªÏÃ¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ø¤·¤¤¿·¥¥ã¥é¤ÎËâË¡¾¯½÷¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¤Î±ÇÁü
¡¡º£ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éû²»À¼´ë²è¤Ï¡¢¼íÌî¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸½é¸«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¡È¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¤¹¤ë¼íÌî¤¬Ëè½µÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÉÕ¤¡×Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂçÈ¿¶Á¡£²òÀâÈÇ¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼íÌî¤¬¤½¤Î²ó¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤ª¤Þ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤È¤È¤â¤Ë¼íÌî¤Î½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈËè½µÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤Î¥Þ¥ß¤¬Èá»´¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ß¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¼íÌî¤Ï¿ä¤·¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ä¡©¡¡¤¨¤Ã¡£¤¨¤Ã¡£¤¨¤Ã¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡£¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¤È°¢Á³¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ä¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¼´¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È¡Ä¡ª¤³¤ï¤Ã¡ª¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¢Ëâ½÷¡©¡¡ËâË¡¾¯½÷¤Î¹Ô¤¯Àè¤¬Ëâ½÷¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ë¼íÌî¤Ï¡ÖËâ½÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËâ½Ã¡Ä·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ä¡©¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¡£ËÍ¤ÎÍý²ò¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤â¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡¡³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ø¤·¤¤¿·¥¥ã¥é¤ÎËâË¡¾¯½÷¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¤Î±ÇÁü
¡¡º£ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÉÕ¤¡×Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂçÈ¿¶Á¡£²òÀâÈÇ¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼íÌî¤¬¤½¤Î²ó¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤ª¤Þ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤È¤È¤â¤Ë¼íÌî¤Î½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈËè½µÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤Î¥Þ¥ß¤¬Èá»´¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ß¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¼íÌî¤Ï¿ä¤·¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ä¡©¡¡¤¨¤Ã¡£¤¨¤Ã¡£¤¨¤Ã¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡£¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¤È°¢Á³¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ä¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¼´¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È¡Ä¡ª¤³¤ï¤Ã¡ª¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¢Ëâ½÷¡©¡¡ËâË¡¾¯½÷¤Î¹Ô¤¯Àè¤¬Ëâ½÷¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ë¼íÌî¤Ï¡ÖËâ½÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËâ½Ã¡Ä·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ä¡©¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¡£ËÍ¤ÎÍý²ò¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤â¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡¡³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£