¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï57¥¥íµé·è¾¡¤ÇÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬ÆÁ¸¶É±²Ö¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤Ë4¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢53¥¥íµé¤ò´Þ¤á4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ53¥¥íµé½÷²¦¤ÎÆ£ÇÈ¤Ï2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò150¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡62¥¥íµé¤Ï·è¾¡¤ÇÈøºêÌîÇµ¹á¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¸µÌÚºéÎÉ¡Ê°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£50¥¥íµé¤Ï¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡Ê¥¥Ã¥Ä¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï65¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ê¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬À©ÇÆ¤·¤¿¡£