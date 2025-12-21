½÷»Ò57¥­¥íµé·è¾¡¡¡ÆÁ¸¶É±²Ö¡Ê±¦¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ£ÇÈ¼ëÍý¡á¶ðÂôÂÎ°é´Û

¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï57¥­¥íµé·è¾¡¤ÇÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬ÆÁ¸¶É±²Ö¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤Ë4¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢53¥­¥íµé¤ò´Þ¤á4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ53¥­¥íµé½÷²¦¤ÎÆ£ÇÈ¤Ï2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò150¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£

¡¡62¥­¥íµé¤Ï·è¾¡¤ÇÈøºêÌîÇµ¹á¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¸µÌÚºéÎÉ¡Ê°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£50¥­¥íµé¤Ï¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡Ê¥­¥Ã¥Ä¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£

¡¡ÃË»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï65¥­¥íµé¤Ç¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ê¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬À©ÇÆ¤·¤¿¡£